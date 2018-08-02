Щупай для впевненості: Лукашенко прокоментував інформацію про свій інсульт

Спілкуючись зі ЗМІ, Лукашенко зазначив, що кажуть ніби замість нього працює двійник і запропонував журналісту пощупати себе.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився на публіці після повідомлень про можливий перенесений інсульт і в жартівливій формі прокоментував ці чутки.

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Відповідний сюжет вийшов увечері 1 серпня на телеканалі ОНТ, в якому показано як Лукашенко перевіряє збір урожаю пшениці в Мінському районі. Спочатку він звернувся до одного з аграріїв: "У наступному році мені докладеш. Ти доживеш до наступного року? Ти особливо не зарікайся, а то мене поховали добу назад, то й тебе можуть поховати".

Потім Лукашенко відповідав на запитання журналістів і відреагував на інформацію про можливий інсульт. Один з журналістів заявив, що "всі були раді, що чутки були сильно перебільшені", на що білоруський президент відповів: "Ще кажуть, що двійник працює, ти мене так іноді щупай".

За словами лідера Білоруської соціал-демократичної партії" Миколи Статкевича, востаннє Лукашенко з'являвся на національному телебаченні 28 липня. Відтоді настало затишшя, хоча зазвичай телеканали, підконтрольні владі, щодня транслюють сюжети про дії президента. 30 липня в Білорусі почали поширюватися чутки про те, що у Лукашенка стався інсульт, через що він скасував поїздку в Гомель і кілька днів не з'являвся на телебаченні.