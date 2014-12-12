Близько 47% американців схвалили застосування тортур при допитах ЦРУ

Про це, як передає LB.ua, свідчать результати опитування, проведеного Rasmussen Reports, повідомляється на сайті компанії.

Громадяни США, які підтримали методи допитів ЦРУ, вважають, що тортури допомагають отримати владі США цінну інформацію, що необхідна в боротьбі з екстремістами.

Ще 33% населення США такі методи не схвалили, а 20% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

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В опитуванні, проведеному 9-10 грудня, взяли участь близько тисячі осіб.

9 грудня в США була оприлюднена частина секретної доповіді про жорсткі методи допитів, які використовуються ЦРУ щодо підозрюваних у тероризмі після терактів 11 вересня 2001 року. Президент Барак Обама обіцяв, що тортури при допитах більше допускатися не будуть. Республіканці, навпаки, застосування тортур схвалили.

Колишній віце-президент США Дік Чейні, між тим, підтримав застосування тортур. Він назвав оприлюднену в Конгресі доповідь про методи допиту ЦРУ "повною хрінню" (full of crap), повідомляє Fox News. На думку політика, застосування тортур водою, у тому числі імітації утоплення, по відношенню до ув'язнених виправдано і принесло належні результати.

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"На що ви готові піти, щоб отримати інформацію, необхідну для запобігання нападів на США?", - зазначив Чейні. Він також уточнив, що екс-президент США Джордж Буш-молодший був у курсі методів, що використовуються ЦРУ. "Я думаю, він знав все, що він хотів знати, і що йому потрібно було знати", - сказав Чейні.

Крім того, використання тортур підтримала і лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. "Коли тікає бомба, - тік-так, тік-так, тік-так, - і вона вибухне через годину або дві, й жертвами вибуху можуть стати 200 або 300 осіб, необхідно розговорити людину", - зазначила Ле Пен. Журналіст попросив лідера "Національного фронту" уточнити, чи передбачає вона при цьому тортури, на що політик відповіла, що підійдуть будь-які методи.

У свою чергу, Німеччина і Великобританія засудили застосування тортур в ЦРУ.