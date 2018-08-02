Трампа запідозрили у запрошенні бізнес-партнерів на борт номер один

Сенатори-демократи хочуть, щоб усі відвідувачі урядового літака, які побували на ньому з початку президентства Трампа, пройшли перевірку.

Група сенаторів-демократів США закликає провести розслідування у зв'язку з екскурсіями на урядовий Air Force One (борт номер один), які американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, проводить для членів своїх приватних клубів у Флориді. Відповідний лист опубліковано на сайті американського сенату. Його підписали Елізабет Уоррен, Томас Карпер, Річард Блументал і Шелдон Уайтхаус.

Як передає РБК, в ньому йдеться, що попередні президенти США організовували екскурсії на Air Force One для друзів і навіть спонсорів передвиборних кампаній, а повідомлення, що такі екскурсії можуть проводитися для членів президентського приватного клубу, викликають занепокоєння, оскільки їхні відносини з президентом засновані на ділових зв'язках. Сенатори хочуть, щоб всі відвідувачі урядового літака, які побували на ньому з початку президентства Трампа, пройшли перевірку. Політики мають намір дізнатися, чи мають ці люди бізнес-стосунки з президентом або його сім'єю і чи не через це вони були запрошені на борт. На думку сенаторів, використання літака, який належить ВПС США, суперечить принципу використання державної посади для особистої вигоди.

Читайте такожТрамп погрожує екс-співробітникам ЦРУ позбавити їх доступу до секретної інформації

Про те, що деякі члени приватних клубів президента США у Флориді були запрошені в минулому році на екскурсію на Air Force One, що належить американським ВПС, повідомило видання BuzzFeed News 9 липня. Факт запрошення був перевірений за допомогою записів, отриманих виданням у рамках закону про захист інформації США (Freedom of Information Act, FOIA). Однак імовірні гості не підтвердили і не спростували виданню цю інформацію. Відзначається, що на відміну від гостей попередньої адміністрації, члени клубів Трампа можуть платити за візит на літак тисячі доларів.

Видання пише, що два тури на президентський літак були заплановані на 18 лютого 2017 року. Його повинні були відвідати не менше 14 людей.

The Hill підтверджує, що Трамп привозив гостей на борт номер один у минулому році. Серед них були його сини Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп, жоден з яких не працює в адміністрації президента. У березні 2017 року ведучий Fox News Такер Карлсон також повідомив про відвідування Air Force One перед інтерв'ю з президентом.

На початку грудня 2016 року вже обраний президент Дональд Трамп зажадав скасувати Boeing контракт з урядом США на будівництво президентського борту номер один через його дорожнечу (понад $4 млрд). Однак у липні 2018-го The Wall Street Journal з посиланням на обізнані з ходом переговорів влади і авиакорпорации джерела повідомляв, що Пентагон, Білий дім і Boeing домовилися про ціну контракту в $3,9 млрд. які зараз Перебувають в експлуатації два президентських Boeing-747 Air Force One потребують заміни, їх обслуговування обходиться дуже дорого. Рішення про купівлю нових бортів було прийнято ще за президентства Барака Обами.