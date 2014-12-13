Держслужбовцям Італії заборонили приймати подарунки вартістю понад €150

У поширеній циркулярі міністерства економіки і фінансів країни повідомляється, що "державним службовцям забороняється приймати подарунки або інші нематеріальні цінності, вартість яких вища за помірну", передає ТАСС з посиланням на La Repubblica.

Автори документу посилаються на Кодекс поведінки, який закликає співробітників державних структур до дотримання правил хорошого тону в суспільстві, чесності та самоконтролю.

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Уточнюється, що під "помірною вартістю" мається на увазі сума "не більше 150 євро". Дорожчі дарунки повинні бути передані в адміністрацію для використання в державних цілях чи їх повернення.

Під дію циркуляра потрапляють також всі співробітники держкомпаній і сторонніх перевіряючих організацій.