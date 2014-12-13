У Грузії пропонують заборонити використання в країні прапора РФ

У Грузії запропонували заборонити використання в країні прапора Росії.

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», з такою ініціативою звернувся до парламенту Грузії «Клуб реформаторів» під керівництвом колишнього міністра оборони Дмитра Шашкіна.

Читайте такожВ Україні пропонують заборонити фільми і програми, які пропагують військових та силовиків окупанта

В організації вважають, що банери «Аерофлоту» з символікою російського прапора на вулицях Тбілісі ображають жителів міста.

За використання російського триколора у громадських місцях автори ідеї пропонують покарання строком до двох років.