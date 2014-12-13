У Грузії пропонують заборонити використання в країні прапора РФ
10:24, 13 грудня 2014Світ
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За використання російського триколора в громадських місцях автори ідеї пропонують карати на строк до двох років.
REUTERS
У Грузії запропонували заборонити використання в країні прапора Росії.
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», з такою ініціативою звернувся до парламенту Грузії «Клуб реформаторів» під керівництвом колишнього міністра оборони Дмитра Шашкіна.
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В організації вважають, що банери «Аерофлоту» з символікою російського прапора на вулицях Тбілісі ображають жителів міста.
За використання російського триколора у громадських місцях автори ідеї пропонують покарання строком до двох років.
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