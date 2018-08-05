Атаку російських "тролів" на президента Італії розслідуватимуть як тероризм

В ніч на 28 травня, за кілька годин після того, як президент Італії відмовився призначати євроскептика Паоло Савону міністром фінансів, проти нього було здійснено масовану атаку у соцмережах.

Розслідування масованої атаки російської "фабрики тролів" у соцмережах на президента Італії Серджіо Маттарелла буде доручено фахівцям з боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA, передає «Українська правда».

Зазначається, що прокуратура Рима найближчими днями розпочне розслідування атак "тролів" на президента Італії у соцмережі "Твіттер", після чого справу буде передано борцям із тероризмом.

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Також очікується, що у понеділок, 6 серпня, парламентський комітет Служби розвідки та безпеки (COPASIR) заслухає з приводу факту атаки у соцмережі звіт директора італійської секретної служби DIS Алессандро Панса.

В ніч на 28 травня, за кілька годин після того, як президент Італії відмовився призначати євроскептика Паоло Савону міністром фінансів, проти нього було здійснено масовану атаку у соцмережах.

Зокрема, у Twitter спостерігалася аномальна активність, коли протягом кількох хвилин було зроблено дописи проти Маттарелли з понад 400 профілів. Як зазначає ANSA, сліди усіх профілів вели до одного джерела – російської "фабрики тролів".

У дописах президента Маттареллу, часто у вульгарній формі, закликали піти у відставку.

Після відмови президента Італії затверджувати кандидатуру Паоло Савони на посаду міністра фінансів, спроба партій "Ліга" та "Рух 5 зірок" сформувати уряд провалилася. Обидві партії відомі проросійською політикою. Обидві виступають проти санкцій ЄС щодо Росії і з'являються в підтримуваних Кремлем ЗМІ, зокрема на RT і Sputnik.