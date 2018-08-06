У Румунії антисеміти розмалювали будинок відомого екс-в'язня нацистів: на графіті згадали Путіна і Трампа (фото)

Графіті були виявлені в ніч на 3 серпня і майже відразу ж видалені за розпорядженням влади.

У румунському місті Сигіт невідомі розмалювали антисемітськими графіті будинок колишнього в'язня нацистських концтаборів Освенцім і Бухенвальд Елі Візеля.

Як передає DW.com, правоохоронці почали розслідування і розшукують зловмисників. Слідчі вивчають записи камер спостереження, розташованих поблизу будинку, що перебуває під охороною як історичний пам'ятник.

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Графіті були виявлені в ніч на 3 серпня і майже відразу ж видалені за розпорядженням влади. Румунський інститут з вивчення Голокосту назвав інцидент "нападом на пам'ять не тільки Елі Візеля, але і всіх жертв Голокосту". Посольство Ізраїлю в Бухаресті засудило "безпрецедентний антисемітський акт". Всесвітній єврейський конгрес також різко засудив акт вандалізму та привітав швидкий початок розслідування.

Письменник, публіцист, лауреат Нобелівської премії миру 1986 року Елі Візель народився в Румунії в 1928 році в єврейській релігійній сім'ї. Переживши ув'язнення в нацистських концтаборах, в 1950-х роках він жив і навчався у Франції, в 1963 році перебрався до США, де викладав юдаїку в університетах Нью-Йорка і Бостона. У численних книгах, промовах та інтерв'ю він наголошував на тому, що Голокост не може бути забутим. Візель жив в Нью-Йорку і помер влітку 2016 року в віці 87 років.