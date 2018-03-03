Аргентинську газету звинуватили в порушенні польського "закону про Голокост"

Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні суперечливого польського "закону про Голокост", що днями набув чинності. Звинувачення висунула неурядова організація "Польська ліга проти наклепу".

Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні суперечливого польського "закону про Голокост", що набрав чинності в четвер, 1 березня.

Наближена до правлячого польського уряду неурядова організація "Польська ліга проти наклепу" вже у п'ятницю, 2 березня, звинуватила веб-сайт аргентинської газети Pagina 12 та її журналіста Федеріко Павловського у "діях, спрямованих на шкоду польській нації та добрій репутації польських солдатів", повідомляє DW з посиланням на ЗМІ.

Йдеться про те, як зазначають у "Польській лізі проти наклепу", що газета використала фото солдатів польського антикомуністичного спротиву після Другої світової війни в статті про різанину в Єдвабному. Тоді, в 1941 році, група польського населення у селі Єдвабному вчинила погром та вбила щонайменше 300 єврейських сусідів під час німецької окупації.

Читайте такожУ Польщі набув чинності скандальний закон про ГолокостНагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда вирішив підписати суперечливий закон про Інститут національної пам'яті, який наприкінці січня ухвалили обидві палати польського парламенту. Ці законодавчі зміни викликали негативні реакції в різних країнах Європи і світу, зокрема в Ізраїлі та Україні.

Зазначений закон передбачає покарання до трьох років позбавлення волі за звинувачення поляків або польської держави у причетності або до злочинів нацистів у часи Другої світової війни, а також за використання вислову "польські табори смерті". Покарання передбачається і за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський навіть закликав поляків, які проживають за кордоном, повідомляти у польські дипломатичні установи про антипольські заяви.