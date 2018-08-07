Військова присутність Росії в Абхазії та Південній Осетії порушує міжнародне право – ЄС

У Євросоюзі зазначили, що за 10 років з часів п'ятиденної війни Грузія зміцнила демократію і досягла економічного процвітання.

Російська військова присутність в Абхазії та Південній Осетії суперечить міжнародному праву, а також зобов'язанням, взятим на себе російською стороною в рамках угоди від 12 серпня 2008 року.

Про це йдеться в декларації ЄС з нагоди 10 річниці війни між Росією і Грузією.

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Підкреслюється, що прихильність Євросоюзу до мирного вирішення конфліктів у Грузії залишається сильною як ніколи. ЄС підтверджує свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах.

«На жаль, російська військова присутність в Абхазії і Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання, взяті на себе Росією відповідно до угоди від 12 серпня 2008 року, укладеної за посередництва ЄС», – йдеться в декларації.

Євросоюз, при цьому, підтверджує свою готовність і надалі залишатися залученим до процесу стабілізації та вирішення конфлікту в Грузії. Європейська сторона вітає підготовлений Тбілісі пакет пропозицій «Крок до кращого майбутнього», який принесе користь громадянам, що живуть по обидві сторони адмінкордону в зоні конфлікту.

Підкреслюється також, що за минулі 10 років Грузія зміцнила свої демократичні інститути, досягла економічного процвітання і стала важливим пунктом призначення для іноземних інвестицій і туризму. Сьогодні Грузія являє собою модель демократичної стабільності в регіоні.

Нагадаємо, в ніч з 7-го на 8-ме серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію, після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія та Абхазія.

В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії, та ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованій Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисяч були поранені.