Під час аварії на ГЕС в Еквадорі загинули 13 працівників

За словами очевидців, перед тим, як тунель завалився, був гучний шум. Влада Еквадору заявила, що розслідування події вже почалося. На місце виїхали кілька членів уряду країни, передає ВВС.

Будівництво гідроелектростанції Coca Codo Sinclair фінансувалося Китаєм і повинно було бути завершено у наступному році. Станція знаходиться на річці Амазонка в провінції Напо.