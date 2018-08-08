У Мінську силовики прийшли до кореспондента Deutsche Welle

За словами журналіста, силовики прийшли до нього у «справі БелТА», статусу підозрюваного він не має.

У Мінську співробітники Слідчого комітету РБ прийшли з перевіркою до незалежного журналіста, кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського.

Як повідомляє «Радыё Свабода» (білоруська редация «Радіо Свобода»), про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше журналіст повідомив «Свободі», що силовики прийшли до нього у «справі БелТА», за яким напередодні затримали главреда новинного порталу TUT.by. Биковський, при цьому, заявив, що вже багато років не цікавився стрічкою БелТА і не має жодного стосунку до справи.

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Слідчі пояснили Биковському, що прийшли проводити перевірку за адресою, а не до нього особисто, і що у них є ордер прокурора. Статусу підозрюваного Биковський наразі не має.

Відзначається, що Биковський – активний журналіст та політичний оглядач. Його дружина працює прес-секретарем опозиційного руху «За свободу».

Напередодні УНІАН повідомляв, що в Мінську затримали головного редактора великого незалежного інтернет-видання TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Ганну Калтигіну, а також журналіста БелаПАН Тетяну Коровенкову. В редакції новинного порталу влаштували обшук.