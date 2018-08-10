The Atlantic: Росію чекає удар ще жорсткіших санкцій США за лічені місяці

Експерти вважають, що Москва навряд чи змінить свою поведінку, тож це не останні економічні обмеження для неї.

Минуло п’ять місяців після того, як у Великій Британії спробували отруїти екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію.

Але адміністрація Дональда Трампа оголосила, що запроваджує нові санкції проти Росії за причетність до цієї атаки. Оголошення було зроблене після того, як у США цього тижня формально визнали, що Росія застосувала отруту під назвою «Новачок», щоб вбити свого колишнього шпигуна. Таким чином, Москва порушила міжнародний закон, пише The Atlantic.

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Нові санкції, як сказала прес-секретар Держдепартаменту Хізер Нюерт, запрацюють пізніше цього місяця. Вони обмежать експорт товарів, гостро необхідних для національної безпеки Росії. Нові економічні обмеження будуть стосуватися торговельних проектів на сотні мільйонів доларів, але вони вже обвалили російський рубль до найнижчого рівня за два роки.

Втім, видання нагадує, що насправді США вже вдруге карає Росію за отруєння Скрипаля. Одразу після скандального замаху Вашингтон видворив 60 російських дипломатів, а також закрив консульство в Сіетлі. Чому ж Москву вирішили другий раз покарати за один і той же злочин?

Вся справа у американському законодавстві. Акт про контроль хімічної і біологічної зброї від 1991 року зобов’язує Вашингтон впродовж 60 днів накладати санкції на будь-яку іноземну державу, яка застосувала такі види озброєння. Депутат від Республіканської партії Ед Ройс написав листа Трампу, в якому наголосив, що адміністрація прострочила виконання цієї норми американського закону більш ніж на місяць.

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В Росії розкритикували нові санкції, назвавши їх «театром абсурду». Однак, експерти вважають, що це далеко не останні обмеження, які США запроваджують проти Москви. Американський уряд оголосив, що якщо російська сторона впродовж наступних трьох місяців не доведе, що вона більше не використовує хімічну зброю, то будуть запроваджені додаткові ще більш жорсткі санкції, які будуть включати додаткове ембарго в сфері торгівлі і скорочення дипломатичних контактів між двома країнами.

Однак, Москва навряд чи прислухається до цих погроз і виконає умови, щоб уникнути додаткового покарання.

«Російське заперечення продовжиться. В цьому навіть немає сумнівів. Тож, чесно кажучи, запровадження нових санкцій – це лише питання часу», - сказав експерт з питань Росії і Євразії в Chatham House Дункан Аллен.