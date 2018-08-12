Частина організаторів замаху втекла до Перу - Мадуро
Деякі з причетних до замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро втекли до Перу.
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Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву президента Венесуели.
"Ми знаємо, що частина цих терористів відправилася до Перу, щоб втекти і знайти якийсь захист", - сказав Мадуро.
Він також закликав уряд цієї країни "захопити цих терористів і доставити їх у відповідності з міжнародним правом венесуельській владі".
Кількість утікачів у Перу Мадуро не назвав. 10 серпня стало відомо, що підозрювані в замаху на президента Венесуели є 25 осіб. З них заарештовано дев'ять осіб.
Замах на Мадуро за допомогою двох споряджених вибухівкою безпілотників стався в Каракасі 4 серпня на святкуванні 81-ї річниці заснування Боліваріанської гвардії. Силам безпеки вдалося збити дрони з курсу і підірвати їх. Постраждали сім військовослужбовців, президент залишився неушкоджений. В замаху Мадуро звинуватив влади Колумбії і венесуельську опозицію, додавши, що за його життя призначили ціну 50 мільйонів доларів. 8 серпня екс-глава муніципальної поліції Венесуели і опозиціонер Сальваторе Луккезе зізнався у причетності до організації замаху.