Частина організаторів замаху втекла до Перу - Мадуро

Також Мадуро закликав владу Перу "захопити цих терористів і доставити їх відповідно до міжнародного права венесуельській владі".

Деякі з причетних до замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро втекли до Перу.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву президента Венесуели.

"Ми знаємо, що частина цих терористів відправилася до Перу, щоб втекти і знайти якийсь захист", - сказав Мадуро.

Він також закликав уряд цієї країни "захопити цих терористів і доставити їх у відповідності з міжнародним правом венесуельській владі".

Кількість утікачів у Перу Мадуро не назвав. 10 серпня стало відомо, що підозрювані в замаху на президента Венесуели є 25 осіб. З них заарештовано дев'ять осіб.

Замах на Мадуро за допомогою двох споряджених вибухівкою безпілотників стався в Каракасі 4 серпня на святкуванні 81-ї річниці заснування Боліваріанської гвардії. Силам безпеки вдалося збити дрони з курсу і підірвати їх. Постраждали сім військовослужбовців, президент залишився неушкоджений. В замаху Мадуро звинуватив влади Колумбії і венесуельську опозицію, додавши, що за його життя призначили ціну 50 мільйонів доларів. 8 серпня екс-глава муніципальної поліції Венесуели і опозиціонер Сальваторе Луккезе зізнався у причетності до організації замаху.