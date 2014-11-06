МЗС застеріг українців від поїздок до Пакистану

Про це повідомили у департаменті політики і комунікацій МЗС. "У зв’язку із складною ситуацією з безпекою в Пакистані, зокрема, активізацією діяльності терористичних та екстремістських організацій, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від здійснення поїздок до вказаної країни», - йдеться в повідомленні.

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Громадянам України, які продовжують перебувати на території Пакистану, МЗС радить проявляти підвищену пильність та обережність, дотримуватися правил особистої безпеки, уникати місць масового скупчення людей, постійно відслідковувати повідомлення щодо розвитку ситуації в країні.