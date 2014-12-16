Росія відмовилась від економічних консультацій з Польщею на рівні глав МЗС

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського Міністерства закордонних справ, котра не стала коментувати повідомлення польських ЗМІ, що на цей факт могла вплинути ситуація в Україні.

”Такі зустрічі відбуваються щорічно та почергово у кожній із країн. У 2013 році така зустріч відбувалася у Варшаві. У цьому році російська сторона не вислала запрошення”, - відзначили у міністерстві, відповідаючи на запит агентства.

Польський МЗС зауважив, що 17 жовтня цього року відбулися польсько-російські консультації на рівні директорів профільних департаментів міністерств закордонних справ обох держав.

Польське агентство РАР сьогодні назвало ”ситуацію в Україні” причиною ”труднощів у подальших регулярних контактах” польської та російської влади.

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