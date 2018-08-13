З ЛГБТ-шлюбами, але без приватної власності: Куба готується змінити конституцію

Гавана відмовиться від комуністичної утопії, дозволить інвестування, але політичні партії і накопичення приватного майна залишаться забороненими.

Комуністична партія Куби пропонує переглянути конституцію країни від 1976 року. Після нещодавнього рішення парламенту, всі громадські дискусії щодо запропонованих змін почнуться в листопаді. Після цього законодавці ухвалять новий проект основного закону і винесуть його на загальнонаціональне голосування наступного року.

Запропонована версія конституції Куби частково кодифікує зміни у кубинському суспільстві, які виникли після 1991 року, коли зник СРСР, яку тривалий час був покровителем «Острова свободи». Частково документ змінить те, як країна буде функціонувати в майбутньому.

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Про це пише Reuters, наводячи список ключових змін, запровадити які пропонує кубинська компартія.

Приміром, в новій версії конституції Куби компартія так і лишається єдиною законною політичною силою. А її проголошене право керувати кубинським народом лишиться без змін. Однак, зникне пункт, який є в старій конституції, про утопічний комунізм як мету діяльності партії. Також домінування над виробництвом і земельними ресурсами на Кубі теж лишиться за державою. Втім, основний кубинський закон буде визнавати ринок як факт економічного життя, який може бути заборонений за бажанням уряду.

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Також зміни передбачають появу посади прем’єр-міністра для нагляду за щоденними операціями уряду, зокрема у державній економіці. Приватний бізнес і нефермерські кооперативи включені до списку законної економічної діяльності. І це вперше. А роль спільних підприємств і інших форм іноземного інвестування оновлена в статусі і тепер вважається не вторинною, а «важливою» чи «фундаментальною». Водночас, «накопичувати» приватну власність громадянам заборонено.

До заборон дискримінації у новій версії конституції додано такою дискримінацію за гендерною ідентичністю. А шлюб тепер визначається як союз між «особами», а не «чоловіком і жінкою».