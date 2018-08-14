В Італії кількість загиблих від обвалу мосту зросла до 35 людей - ЗМІ

В момент обвалу на мості було кілька десятків автомобілів і три вантажівки.

Серед щонайменше 35 людей, які загинули під час обвалу мосту в місті Генуя на півночі Італії, є одна дитина.

Про це італійському виданню Corriere Della Serra розповіли джерела у пожежній службі міста. Ще 13 людей поранені, а чотирьох вдалося врятувати з-під уламків. Однак, кількість жертв може збільшитися, адже багато людей досі вважаються зниклими під завалами.

«На момент обвалу на мості було десь 30-35 легкових автомобілів і три вантажівки», - сказав голова Національної громадянської оборони Анжело Бореллі.

Серед жертв також двоє працівників компанії Dell'Amiu, яка займається збором сміття. Вони перебували в будівлі, на яку впала одна з опор мосту.

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Раніше повідомлялося про загибель 22 людей. Ще п'ятеро людей потрапили до лікарні у критичному стані. Очевидці катастрофи говорили, що в момент обвалу на мосту було щонайменше 8-9 автомобілів. Міст був збудований у Генуї в 1960-х роках. Його реконструкцію провели в 2016-му. Висота мосту сягає 50 метрів.