Білий дім: Обама підпише законопроект щодо підтримки України
Як очікується, президент США підпише законопроект цього тижня.
Президент США Барак Обама підпише законопроект на підтримку України.
Про це заявив речник Білого дому Джош Ернест, повідомляє Українська правда із посиланням на AP.
Документ дозволяє, зокрема, постачати в Україну зброю оборонного характеру, а також уповноважує президента США ввести новий пакет санкцій проти РФ через її агресію в Україні.
Читайте такожПоставки зброї в Україну несуть для США більше ризику, ніж користі - експерт
За словами речника, Обама продовжує відчувати занепокоєння з приводу законопроекту, але вважає, що законодавство, як і раніше дає йому необхідну гнучкість.
Президент США, як очікується, підпише законопроект цього тижня.
Варто зауважити, що раніше у Білому домі говорили, що Обама поки не вирішив, чи підписувати законопроект.
Читайте такожЧас великих військових операцій США за кордоном минув - Обама
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США ухвалив законопроект "Акт Підтримки свободи в Україні", який передбачає надання Україні озброєння та статусу союзника поза НАТО.
Водночас, згодом у Білому домі заявили, що Акт Конгресу не вплине на політику США щодо постачання зброї Україні.