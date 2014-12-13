У Обами заявили, що мають ознайомитися із законопроектами Конгресу щодо підтримки України

Як передає кореспондент УНІАН, про це 12 грудня на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого дому Джош Ернест (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Білого дому).

”Ми все ще потребуємо ознайомлення з цими частинами законодавства, перш ніж ми будемо озвучувати нашу конкретну позицію з цього питання. Але я можу сказати, як і багато членів Конгресу, адміністрація, як і раніше, залишається глибоко занепокоєною агресивними діями Росії в Україні, у тому числі окупацією та намаганням анексувати Крим, а також підтримкою сепаратистів на сході України”, - сказав Ернест.

Він нагадав, що адміністрація президента США об`єднала широку коаліцію країн для введення жорстких санкцій, що змушує Росію платити реальну ціну за свої дії.

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”Наша мета тут полягала у тому, щоб спробувати зберегти об`єднаний фронт з нашими союзниками і партнерами у цих зусиллях”, - додав Ернест.

За його словами, коли йдеться про санкції, то їхнє введення має відбуватися спільно з партнерами з Європейського Союзу, щоб санкції мали потужний вплив.

Ернест висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін стикається з доволі принциповим вибором, а саме - постає питання, чи можуть бути дестабілізуючі дії в Україні вартими тої значної ціни, яку сплачує російська економіка.

Прес-секретар Білого дому наголосив, що США хочуть переконатися, що по мірі того, як було впроваджено санкційний режим, такі дії зберігають коаліцію країн об`єднаною та мінімізують вплив санкцій на американські підприємства.

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”Це є делікатною роботою, і саме тому ми будемо переглядати законодавство і визначимо, чи дійсно президент може підписати його”, - наголосив Ернест.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Сенат США (верхня палата Конгресу) підтримав законопроект S.2828 під назвою ”Акт підтримки свободи в Україні 2014” щодо надання Україні озброєння та статусу союзника без членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

За даними сайту Демократичної партії у Сенаті США, законопроектом передбачено, що президент США отримає повноваження та можливість надати Україні військову допомогу на загальну суму 350 млн доларів.

Також окремо передбачається додаткова фінансова допомога за іншими напрямками.

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Крім того, сенатори вимагають від президента США Барака Обами ввести нові санкції проти російських підприємств оборонної галузі та застосувати санкції проти компаній з усього світу, які вкладають значні інвестиції у розвиток нетрадиційних енергетичних проектів з видобутку сирої нафти.

Аналогічний законопроект під номером H.R.5782 повинен також бути підтриманий Палатою представників (нижня палата Конгресу), і лише потім Обама має вирішити, підтримувати рішення Конгресу або ж заветувати його.