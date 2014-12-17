Обама підпише закон про санкції проти РФ і підтримку України до кінця тижня - Білий дім

Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами прес-секретаря Білого дому Джона Ернеста, Обама як і раніше відчуває певне занепокоєння з приводу закону, але вважає, що той дає йому необхідну свободу для маневру.

"Закон про підтримку свободи України" накладає санкції в основному на оборонну промисловість Росії. Він був прийнятий в минулу суботу абсолютною більшістю в конгресі.

Якщо американський лідер підпише законопроект, що демонструє рідкісну солідарність між республіканцями і демократами, США введуть санкції щодо "Рособоронекспорту" та інших російських оборонних підприємств.

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