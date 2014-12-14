«Акт на підтримку свободи України» передали на підпис президенту США

Адміністрація президента США поки що не висловлювала свою позицію щодо цього документа, повідомляє Радіо Свобода

Документ, ухвалений на рівні американських законодавців, передбачає посилення санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні військової техніки і послуг, зміцнення енергетичної безпеки та видатки на розвиток громадянського суспільства.

МЗС України у неділю привітало схвалення Конгресом США «Акту на підтримку свободи України». Натомість МЗС Росії виступило з його критикою і, зокрема, назвало документ таким, що має «відверто конфронтаційний характер».

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«Акт на підтримку свободи України» спершу існував у вигляді двох майже ідентичних законопроектів, які обʼєднали перед відправленням на підпис президенту США. Раніше з них вилучили статтю, що передбачала надання Україні, а також Грузії й Молдові статус «головного союзника США, не члена НАТО».