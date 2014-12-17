Дипломат пообіцяв Україні "сильний сигнал політичної солідарності" від саміту ЄС

Ці питання будуть обговорюватися в ході саміту ЄС, який відбудеться 18-19 грудня в Брюсселі, повідомив напередодні саміту європейський високопосадовий дипломат.

«Темою обговорення будуть європейські заходи по відношенню до Криму. Учасники саміту нададуть Україні сильний сигнал політичної солідарності. Також будуть обговорюватися відносини з Росією, яка в останні місяці становить велику проблему для ЄС”, - сказав він.

Читайте такожПорошенка не запросили на саміт у Брюселі – ЗМІРазом з тим, дипломат зазначив, що лідери ЄС не будуть обговорювати питання нових санкцій, хоча обмін думками в рамках дискусії щодо Росії може відбутися. У цьому зв’язку він нагадав, що термін дії санкцій спливає навесні 2015 року, а будуть вони продовжені чи ні – це будуть вирішувати держави-члени.

Також предметом для обговорення буде економічна ситуація в Росії та становище російського рубля, хоча окремого рішення з цього приводу саміт ухвалювати не буде.

Це буде перший саміт під головуванням колишнього польського прем'єра Дональда Туска.