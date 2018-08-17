"Людожерський" законопроект: у Росії вирішили ввести обмеження на кількість дітей у сім'ї

Кількість дітей у російських прийомних сім'ях можуть обмежити до трьох.

Багатодітним росіянам заборонять брати під опіку чи піклування вихованців дитячих будинків.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань захисту прав дітей" підготувало Міністерство освіти та науки Росії, передає Lenta.ru.

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"При передачі під опіку чи піклування дитини чисельність дітей у сім'ї опікуна (піклувальника) не повинна перевищувати трьох осіб", — йдеться у п'ятому пункті розпорядження російського відомства, направленому в регіони.

Передбачається, що виняток становлять випадки передачі під опіку чи піклування братів і сестер, а також дітей, які раніше перебували під опікою чи були усиновлені однією людиною або подружжям і виховувалися разом.

Документ підписаний заступницею російського міністра Тетяною Синюгіною у вівторок, 14 серпня. Законопроект розроблений у межах переліку доручень з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами. Виконавцем розпорядження зазначене Міністерство освіти Росії.

Користувачі мережі розкритикували поправки. Москвичка Світлана Строганова, мати шести дітей, четверо з яких - прийомні, назвала законопроект "людожерським". Вона зазначила, що при прийнятті нового закону сиріт з важкими діагнозами не залишиться шансів потрапити у сім'ю. "Саме це Міністерство освіти називає турботою про дітей-сиріт?", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше міністр просвіти Росії Ольга Васильєва анонсувала пропозицію посилити вимоги до охочих усиновити дитину й скоротити допустиму кількість дітей у прийомній сім'ї. Вона заявила, що "сім'я не може бути як дитячий сад або сімейний дитячий будинок".