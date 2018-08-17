Суддя у справі Манафорта заявив, що отримав погрози

Суддя не розкрив деталі щодо погроз, але сказав, що цього достатньо, аби бути обережним з розкриттям особистих даних присяжних.

Суддя Томас Елліс, який очолює слухання у справі Пола Манафорта, заявляє, що отримав погрози і не збирається розголошувати імена і адреси присяжних, які від нього вимагають ЗМІ.

Про це повідомляє УП з посиланням на CNN.

"Я отримав критику та погрози. Я мав би здогадатися, що вони будуть", - сказав він у п'ятницю адвокату, який представляє в суді сім медіа-організацій.

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Елліс не розкрив деталі щодо погроз, але сказав, що цього достатньо, аби бути обережним з розкриттям особистих даних 12 основних і 4 запасних присяжних

"Я і не уявляв, що ця справа викличе такий суспільний інтерес. Мені досі дивно", - сказав суддя.

Він повідомив, що його усюди супроводжують маршали, навіть у готелі, де він мешкає під час слухання цієї справи. Але присяжні, за його словами, не мають такого захисту.

Елліс зауважив, що розголошення імен присяжних може призвести до того, що у майбутньому люди не захочуть бути присяжними у таких важливих справах.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».