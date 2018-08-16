Участь Путіна у весіллі глави МЗС Австрії дискредитує цю країну як нейтральну державу - нардеп

Голова Комітету ВР у закордонних справах наголошує, що президент РФ "мав би сидіти на лаві підсудних".

Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко наголошує, що участь президента РФ Володимира Путіна у весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль 18 серпня дискредитує цю країну як нейтральну державу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"18 серпня серед гостей на весіллі глави австрійської дипломатіі буде й Путін - той, чиє місце на лаві підсудних. Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні", - наголосила Гопко.

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На її думку, присутність Путіна на церемонії весілля - це "ще один сигнал-удар по європейських цінностях: коли під ризиком смерті через голодування знаходяться політв’язні Кремля Сенцов, Балух; щодня відбуваються тортури над українцями на окупованих територіях, і міжнародні експерти як Червоний хрест не мають доступу до них; коли на сході України щодня тривають обстріли, бо Путін не виконує домовленостей і немає перемир’я".

"Путін мав би сидіти на лаві підсудних також і через злочини як MH17, Алеппо, Солсбері", - заявила Гопко.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 18 серпня по дорозі в Берлін планує відвідати одруження міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.