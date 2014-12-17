Російського мільярдера Євтушенкова звільнили з-під домашнього арешту

Про це повідомили ТАСС обізнані джерела. "Сьогодні слідчі прийняли рішення про зміну запобіжного заходу Володимиру Євтушенкову. З нього взято зобов'язання про явку до слідчого", - повідомило джерело агентства.

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У Слідчому комітеті не коментують інформацію про зміну запобіжного заходу співвласнику АФК "Система".

Основний акціонер "Системи" 16 вересня був поміщений під домашній арешт за звинуваченням в організації відмивання грошей, отриманих від приватизації підприємств башкирського Пек. Контрольним пакетом акцій "Башнафти" АФК "Система" володіє з 2009 року.

Компанія Євтушенкова викупила контрольні пакети башкирських підприємств у групи "Башкирська капітал", пов'язаної з Уралом Рахімовим, сином екс-президента Башкирії. Його структури з кінця 1990-х брали участь в приватизації регіонального Пек. Саме приватизаційні схеми в результаті привернули увагу правоохоронних органів.