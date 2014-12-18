Біля будівлі, де відбувається прес-конфренція Путіна затримали 20 осіб

Про це повідомляє радіо "Свобода". Раніше журналіст Євген Левкович закликав у соцмережі зібратися всіх охочих перед початком прес-конференції Володимира Путіна, щоб поставити йому «альтернативні запитання». «Ми йдемо поставити питання Путіну, на переважну більшість яких він завтра не відповість - просто з тієї причини, що вони завтра не прозвучать. Ми хочемо, щоб про існування цих питань і про боягузтво президента, який боїться спілкуватися з налаштованими проти його влади людьми безпосередньо, дізналися якомога більше громадян Росії», – заявив журналіст.

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Нагадаємо, рік тому Євген Левкович і його товариші були так само затримані перед підсумковою прес-конференцією Володимира Путіна – вони намагалися влаштувати акцію на підтримку в’язнів Болотної.