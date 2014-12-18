Депутат Держдуми про відповіді Путіна: "Нехай спуститься з небес на російську землю"
Депутат Держдуми Валерій Рашкін зізнався, що прес-конференція Володимира Путіна справила на нього гнітюче враження "відсутністю політичної волі до вирішення внутрішньоросійських проблем".
Рашкін процитував відповідь Путіна на питання про зарплату глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна. "Зарплати Сечіна не знаю. Я, чесно кажучи, навіть своєї власної зарплати не знаю - приносять, я її складаю, на рахунок відправляю, навіть не рахую", - заявив президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами, повідомляє Росбалт.
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За словами Рашкина, Путін ще раз показав, що влада і капітал живуть у зовсім іншій реальності, ніж простий народ. "Володимир Путін навіть не вважав за потрібне якось прокоментувати репліку журналістки Катерини Винокурової про кричущу соціальне нерівність і убогість, в якій живуть наші люди похилого віку, пенсіонери, прості люди. Замість цього президент зарозуміло заявив, що навіть не рахує свою зарплату", - зазначив депутат.
Також депутата зачепила репліка президента про "жалюгідну квартиру в 100 квадратних метрів", через яку розпочалась "травля Собчака" і "було порушено дві кримінальні справи".
"Для більшої частини населення нашої країни квартира площею сто квадратних метрів - є недосяжною мрією. Зрозуміло, що в розумінні нинішніх господарів життя - це всього лише "жалюгідна" комора. Але потрібно хоча б дотримуватися пристойності і не принижувати всіх нас. Це просто негідно і непристойно. Якщо президент не розуміє цього, то він, мабуть, просто не володіє інформацією про те, як насправді живуть люди в нашій країні", - підкреслив Рашкін.
Парламентарій також звернув увагу на висловлювання Путіна про те, що "робітники та селяни - це еліта Росії".
"За 20 років реформ ми втратили не тільки 20 тис. сіл, але й 20 млн осіб - як у другій світовій війні. Ще 20 тис. сіл на сьогоднішній день - на межі вимирання, в них залишилося по 5-7 людей похилого віку. Молодь, яка жила на селі, або виїхала, або спилася! Про які "еліти" можна говорити, якщо у нас на селі й ні водопроводу, ні каналізації немає. У Росії сьогодні МРОТ становить 5 554 тис. руб., або 116 євро. Тобто мінімальна зарплата в Росії на 25% нижче, ніж у найбіднішій країні ЄС - Болгарії", - розповів Рашкін. Він порадив Путіну "спуститися з небес на російську землю".