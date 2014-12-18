Депутат Держдуми про відповіді Путіна: "Нехай спуститься з небес на російську землю"

Рашкін процитував відповідь Путіна на питання про зарплату глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна. "Зарплати Сечіна не знаю. Я, чесно кажучи, навіть своєї власної зарплати не знаю - приносять, я її складаю, на рахунок відправляю, навіть не рахую", - заявив президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами, повідомляє Росбалт.

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За словами Рашкина, Путін ще раз показав, що влада і капітал живуть у зовсім іншій реальності, ніж простий народ. "Володимир Путін навіть не вважав за потрібне якось прокоментувати репліку журналістки Катерини Винокурової про кричущу соціальне нерівність і убогість, в якій живуть наші люди похилого віку, пенсіонери, прості люди. Замість цього президент зарозуміло заявив, що навіть не рахує свою зарплату", - зазначив депутат.

Також депутата зачепила репліка президента про "жалюгідну квартиру в 100 квадратних метрів", через яку розпочалась "травля Собчака" і "було порушено дві кримінальні справи".

"Для більшої частини населення нашої країни квартира площею сто квадратних метрів - є недосяжною мрією. Зрозуміло, що в розумінні нинішніх господарів життя - це всього лише "жалюгідна" комора. Але потрібно хоча б дотримуватися пристойності і не принижувати всіх нас. Це просто негідно і непристойно. Якщо президент не розуміє цього, то він, мабуть, просто не володіє інформацією про те, як насправді живуть люди в нашій країні", - підкреслив Рашкін.

Парламентарій також звернув увагу на висловлювання Путіна про те, що "робітники та селяни - це еліта Росії".

"За 20 років реформ ми втратили не тільки 20 тис. сіл, але й 20 млн осіб - як у другій світовій війні. Ще 20 тис. сіл на сьогоднішній день - на межі вимирання, в них залишилося по 5-7 людей похилого віку. Молодь, яка жила на селі, або виїхала, або спилася! Про які "еліти" можна говорити, якщо у нас на селі й ні водопроводу, ні каналізації немає. У Росії сьогодні МРОТ становить 5 554 тис. руб., або 116 євро. Тобто мінімальна зарплата в Росії на 25% нижче, ніж у найбіднішій країні ЄС - Болгарії", - розповів Рашкін. Він порадив Путіну "спуститися з небес на російську землю".