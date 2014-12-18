Хороша міна при поганій грі: огляд щорічної прес-конференції Путіна (фото, відео)

Путін за три години відповів на 53 питання, які поставили 38 російських та іноземних журналістів.

Під час прес-конферениции багато часу було приділено економічній ситуації в країні, стосунках із Заходом, а також ситуації в Україні.

Про ситуацію в економіці

Коментуючи ситуацію в російській економіці, Путін заявив, що її стан спровокований зовнішніми факторами, натякаючи на провину Заходу.

"Звичайно, сьогоднішня ситуація спровокована зовнішніми факторами перш за все. Але виходимо з того, що ми багато не зробили з того, що ми планували зробити, і говорили про те, що ми повинні зробити по диверсифікації нашої економіки протягом практично попередніх 20 років. Зробити це було досить складно, якщо взагалі можливо з урахуванням як раз ось цією сприятливої в даному випадку зовнішньої економічної кон'юнктури, коли гроші в основному бізнес намагався вкладати туди, де можна було отримати максимальний і швидкий прибуток", - сказав Путін у ході великої прес-конференції.

Про курс рубля

Після катастрофічного обвалу курсу рубля і подальшого його невеликого укріплення за день до конференції, Путін все ж висловив сподівання, що тенденція зміцнення рубля збережеться.

"Сподіваюся на те, що сьогоднішнє-вчорашнє зниження курсу іноземної валюти і підвищення вартості національної - рубля, збережеться. Чи це можливо? Можливо. Чи можливе зниження цін на нафту, і чи буде це впливати на національну валюту і, відповідно, всі інші показники? Так, можливо", - сказав президент у четвер у ході прес-конференції, цитує РИА Новости.

Також Путін зазначив, що Росії в гіршому випадку знадобиться два роки на вихід і кризи.

"Зростання світової економіки буде зберігатися. Темпи знижуються, але зростання точно буде. Економіка буде зростати. І наша економіка вийде з сьогоднішньої ситуації. Скільки на це потрібно часу? При найнесприятливішому збігу обставин, я думаю, що два роки", - сказав Путін.

Антизахідна риторика

Вся конференція російського лідера була просякнута антизахідною риторикою. За його словами, на Заході вирішили, що вони імперія, а решта - васали.

"А система ПРО поряд з нашими кордонами - це хіба не стіна? Ніхто не зупинився. В цьому ж найголовніша проблема сьогоднішніх міжнародних відносин - наші партнери не зупинилися, вони вирішили, що вони переможці, що вони тепер імперія, а всі інші - васали, яких потрібно дотискати", - сказав Путін.

Про діалог з бойовиками

Путін зазначив, що економічна блокада Донбасу - шлях безперспективний.

"Замість того, щоб почати з ними хоч якийсь політичний діалог, спочатку почали застосовувати правоохоронні органи, міліцію. Коли це не вдалося, почали застосовувати армію. Коли і це не вийшло - сьогодні намагаються вирішити питання теж силовим способом за допомогою економічної блокади. Вважаю, що цей шлях абсолютно безперспективний, шкідливий для долі державності України і для українського народу", - сказав Путін.

Про санкції і націю

Він зазначив, що санкції проти Росії не "розплата за Крим", а плата за бажання зберегтися як нація і цивілізація.

"Ні, це не розплата за Крим, це плата за наше природне бажання самозберегтися як нація, як цивілізація, як держава", - сказав він, відповідаючи на запитання чи є ситуація з російською економікою "платою за Крим".

Про тайгу, поросят і ведмедя на ланцюгу

Крім того, в ході конференції Путін традиційно порівняв Росію з ведмедем.

"Що б ми не робили, завжди зустрічаємо проблеми, опонування, боротьбу з нами. Нескінченні. Я на Валдайському клубі проводив порівняння. Якщо ведмедю нашому посидіти спокійно, не ганяти поросят по тайзі, може, його залишать у спокої? Не залишать. Завжди його будуть намагатися посадити на ланцюг", - сказав Путін.

Продовжуючи аналогію, Путін заявив, що якщо "ведмедика" і вдасться "посадити на ланцюг", то йому відразу ж "вирвуть та зуби і пазурі". Путін пояснив, що в сьогоднішньому розумінні це є силами ядерного стримування.

Про Порошенка

Путін зазначив, що він разом з Порошенко був ініціатором зустрічей у Мінську, і глава України налаштований на врегулювання ситуації на сході України.

"Безумовно, президент України, звісно, хоче врегулювати ситуацію, у мене немає сумнівів, що він прагне до цього. Але він там не один. Зараз чуємо заяви посадових осіб про те, що потрібно чи не "воювати до кінця", що це може привести до якоїсь загальноконтинентальної кризи. Чуємо багато войовничих заяв", - сказав Путін.

Про допомогу бойовикам

За словами Путіна, Росія буде продовжувати надавати допомогу "населенню Донбасу" так, як вона це робить зараз - відправляючи гуманітарні конвої. При цьому Путін забув сказати, що ці конвої давно не доходять до простого населення, і є, по суті, способом постачання бойовиків провізією і паливом.

"Ми, звичайно, будемо допомагати людям (Донбасу - ред.), як ми це робимо зараз. Ви знаєте, що вже десятий гуманітарний конвой направлений", - заявив він.

Про п'яту колону

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання про згадуваний ним раніше термін "п'ята колона", назвав дуже тонку грань між опозицією і "п'ятою колоною", зазначивши, що останні відстоюють інтереси іншої держави.

«Грань між опозиціонерами та "п'ятою колоною", вона внутрішня, її важко побачити зовні. У чому вона полягає? Опозиціонер, навіть дуже жорсткий, в кінцевому підсумку до кінця бореться за інтереси своєї батьківщини, а "п'ята колона" - це так, ті люди, які виконують те, що продиктовано інтересами іншої держави, і їх використовують в якості інструмента для досягнення чужих нам політичних цілей»,- сказав Путін на великій прес-конференції.

За його словами, російська влада не займається цькуванням людей, які виступають проти їхньої політики.

"Хочу вас запевнити, що ніякої організації будь то цькування людей, які не згодні з нашими діями, скажімо, в Україні, в Криму, або за якимось внутрішньополітичних питань ніхто з офіційних органів влади, представників органів влади не проводить", - сказав Путін.

Про ситуацію на Донбасі

Путін назвав ситуацію на Донбасі "громадянською війною".

"Я впевнений, що якби така позиція була зайнята, то зараз не було б ні громадянської війни в Україні, не було б численних жертв. Наші колеги зайняли іншу позицію", - сказав Путін.

Також він упевнений, що правда в ситуації, яка склалася на Донбасі, - на боці Росії, а не Заходу.

"Я вважаю, що ми праві в ході української кризи. Я вже про це говорив, що це наші західні партнери неправі", - сказав Путін.

Про особисте життя

Путін заявив, що з особистим життям у нього все нормально.

«Все в порядку в мене, не турбуйтеся», - сказав глава російської держави.

За його словами, з колишньою дружиною у них добрі і дружні відносини, вони регулярно бачаться, і з дітьми він теж зустрічається, хоча не так часто, як хотілося б.

Про Чечню

Під час підсумкової прес-конференції президента РФ Володимира Путіна йому поставила питання відома телеведуча і журналіст російського опозиційного телеканалу "Дощ" Ксенія Собчак, на що російський лідер відповів, звертаючись до свого прес-секретаря Дмитра Пєскова: "Навіщо ти їй дав слово?".

Собчак згадала про недавні події в Грозному, коли в ході так званої "контртерористичної операції" були вбиті кілька прихильників незалежності Чечні, яких Кадиров назвав "бойовиками". Журналістка поцікавилася у Путіна, чи буде він захищати тих жителів Чечні і їх родичів, яких ще до суду почали вважати винними і спалювати їхні будинки. Також журналістка нагадала Путіну про так звану "п'яту колону" і фейкові сюжети про Україну на федеральних каналах РФ і поцікавилася у президента, чи ділить він росіян на "бандерлогів і його соратників".

Про російських військових і найманців в Україні

Путін заявив, що як верховний головнокомандувач РФ несе відповідальність за російських військовослужбовців.

"Що стосується того, хто і за що несе відповідальність: у нас в Росії, власне кажучи, як і майже в будь-якій президентській республіці, за все відповідає президент. А що стосується військовослужбовців - за їх долю відповідає верховний головнокомандувач, звертаю увагу, у нас це однв і та ж особа", - сказав Путін, відповідаючи на питання УНІАН, скільки РФ відправила російських військових воювати в Україну і що б Путін хотів сказати родичам загиблих російських солдатів і офіцерів. "Всі люди, які за покликом серця виконують свій обов'язок або добровільно беруть участь у бойових діях, в тому числі і на «південному сході України, не є найманцями, тому що за це грошей не отримують", - сказав Путін.

Про новий термін

Путін заявив, що рішення про те, чи балотуватися на наступний термін, він буде приймати за результатами роботи в країні і на президентському, і на урядовому рівні, і поки ще рано робити висновки.