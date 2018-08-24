У Німеччині посадили під арешт росіянина, затриманого за підозрою в плануванні теракту

Підозрюваного, 31-річного громадянина Росії, затримали в Берліні 22 серпня.

У Німеччині посадили під арешт громадянина Росії, підозрюваного у плануванні теракту.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на прокуратуру ФРН.

Федеральний суд 23 серпня ухвалив рішення про арешт підозрюваного, якого називають Магомед-Алі С. 31-річного підозрюваного затримали в Берліні 22 серпня.

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За даними прокуратури, у жовтні 2016 року Магомед-Алі С. зберігав "значну кількість" вибухівки у своїй квартирі, щоб скоїти напад у Німеччині.

Влада заявила, що арешт був пов’язаний із розслідуванням у Франції щодо Климента Баура, заарештованого в Марселі у квітні 2017 року за підозрою у плануванні нападу в Німеччині, а також у Франції разом зі ще одним підозрюваним, що перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Німеччини затриманий 31-річний чоловік, громадянин РФ, який брав участь у підготовці тяжкого злочину і вибуху на території ФРН.

За даними оперативників, затриманий на ім'я Магомед-Алі планував скоїти тяжкий злочин спільно з 22-річним Клементом Б., який був затриманий у квітні минулого року у французькому Марселі.