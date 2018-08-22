У Берліні затримали росіянина за підозрою у підготовці теракту

Спецслужби ФРН затримали громадянина Росії, який, за даними слідства, брав участь у підготовці терористичного акту в Німеччині.

У столиці Німеччини затриманий 31-річний чоловік, громадянин РФ, який брав участь у підготовці тяжкого злочину і вибуху на території ФРН.

Про це повідомляє в середу, 22 серпня, федеральна прокуратура, пише DW.

Операція по затриманню була проведена силами берлінської та федеральної поліції з участю спецназу.

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За даними оперативників, затриманий на ім'я Магомед-Алі планував скоїти тяжкий злочин спільно з 22-річним Клементом Б., який був затриманий у квітні минулого року у французькому Марселі. Як повідомляється в заяві прокуратури, обидва затриманих наприкінці жовтня 2016 року придбали велику кількість вибухової речовини TATP (перекису ацетону), яку зберігали в своїй квартирі в Берліні. Здійснити організацію теракту на території Німеччини їм завадили превентивні дії поліції щодо Магомеда-Алі, який перебував під наглядом спецслужб.

Побоюючись викриття, підозрювані вирішили роз'їхатися. Клемент Б. виїхав спочатку на захід Німеччини, в Аахен, а звідти - у Францію, де 18 квітня 2017 року був затриманий. Магомед-Алі залишався весь цей час в Берліні.