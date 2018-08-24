Генпрокурор США відповів на різку критику Трампа

Джеф Сешнс додав, що з моменту його призначення Мін'юст працює на благо США і народу країни.

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс відповів на різку критику президента Дональда Трампа на свою адресу, заявивши, що він "узяв під контроль" Міністерство юстиції США в день, коли його привели до присяги.

"До тих пір, поки я – генеральний прокурор, дії Міністерства юстиції не будуть піддаватися незаконному впливу з політичних міркувань", – заявив Сешнс в офіційному комюніке, передає Голос Америки.

Він також додав, що з моменту його призначення Мін'юст працює на благо США і народу країни.

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Сешнс зробив ці заяви у відповідь на уїдливу оцінку його нагляду за міністерством, що прозвучала з вуст президента Трампа в інтерв'ю телеканалу Fox News. У розмові з журналістом Трамп заявив, що Сешнс не взяв під контроль відомство і зайняв посаду генпрокурора лише завдяки участі в його (Трампа) передвиборчій кампанії 2016 року.

Сенатор Джеф Сешнс був одним із перших прихильників Трампа ще до того, як стало ясно, що Трамп отримає номінацію Республіканської партії на президентських виборах 2016 року. Після переїзду Дональда Трампа в Білий дім Сешнс був призначений генеральним прокурором США. Однак у березні 2017 року після того, як були виявлені контакти Сешнса з російськими офіційними особами в ході передвиборної гонки в США, він самоусунувся від російського розслідування, яке почало підконтрольне йому відомство.

Новина про самоусунення Сешнса від розслідування російського втручання у вибори обурила президента Трампа. Президент США відтоді неодноразово називав розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера "полюванням на відьом". Крім російського втручання у вибори, Мюллер також розслідує можливі зв'язки передвиборного штабу Трампа з Росією.