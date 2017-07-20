Трамп шкодує про призначення Сешнса генпрокурором

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не призначав би на посаду генерального прокурора Джеффа Сешнса, якби знав, що той візьме самовідвід щодо нагляду за розслідуванням підозр зв'язків команди Трампа з Росією. Про це 71-річний політик заявив у інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому в середу, 19 липня, як пише DW.

"Він (Сешнс. - Ред.) мав би сказати мені про це до згоди на посаду, тоді б я обрав когось іншого", - заявив Трамп та назвав рішення генпрокурора "дуже несправедливим до президента". За словами очільника Білого дому, Сешнс також дав "погані відповіді" щодо своїх зв'язків з росіянами, які він заперечив на слуханнях у Сенаті.

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Сешнс, який один з перших серед республіканців підтримав кандидатуру Трампа на виборах, відсторонився від розслідування, оскільки сам щонайменше двічі зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком. У підсумку мін'юст США призначив для розгляду справи спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Трамп також розкритикував звільненого директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі за спробу використати компромат задля збереження посади. Наступника останнього, чинного виконувача обов'язків Ендрю Маккейба, Трамп звинуватив у конфлікті інтересів. Конфлікт інтересів він закинув і Мюллеру, оскільки розглядав його кандидатом на посаду директора ФБР.