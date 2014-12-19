Франція не має наміру передавати Росії "Містралі"

Про це заявив французький президент Франсуа Олланд по завершенню саміту ЄС в Брюсселі, передають РИА Новости. За його словами, в найближчому майбутньому це питання більше підніматися не буде, тому російські моряки вже покинули борт корабля.

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"Я багато разів просив керівництво Росії взяти участь у регулюванні ситуації на сході України. На даний момент немає ніяких підстав припускати, що Росія знизила агресивні дії проти суверенної країни", - заявив Франсуа Олланд.

"Хочу, щоб процес завершився, щоб мінський протокол виконувався. Тоді буде продовження виконання контракту. Якщо цього не буде, ми зробимо відповідні висновки", - сказав Франсуа Олланд.

За його словами, Франція підтримала рішення країн ЄС не вводити нові економічні санкції проти Росії, але тільки тимчасово. Франсуа Олланд спільно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель вирішили продовжити переговори з Володимиром Путіним для вирішення конфлікту. Президент Франції впевнений, що до кінця цього року переговори з Росією принесуть результат і нових санкцій вводити не доведеться.

Тристороння зустріч ЄС-Україна-Росія, як очікується, відбудеться 21 грудня в Мінську.