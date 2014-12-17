Порошенко, Меркель, Олланд і Путін домовились якнайшвидше зібрати Контактну групу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінського Протоколу від 5 вересня та Мінського Меморандуму від 19 вересня. Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель та Володимир Путін погодились щодо необхідності дотримання усіх пунктів цих домовленостей задля мирного врегулювання на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Президенти і Канцлер висловились за проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи для забезпечення прогресу з виконання Мінських домовленостей до кінця тижня.

"Порядок денний зустрічі контактної групи має містити питання припинення вогню, виходу на лінію розмежування, яка закріплена в Меморандумі, відведення військ та важкого озброєння, а також якнайшвидшого звільнення усіх заручників", - повідомили у прес-службі.

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Також Президент України привернув увагу до нагальної необхідності звільнення з російської в'язниці народного депутата Надії Савченко, стан здоров’я якої погіршився.

Співрозсовники домовились продовжити телефонні перемовини в Нормандському форматі за декілька днів для підтримання активного діалогу та відслідковування результатів домовленостей, що були досягнуті в цьому форматі.