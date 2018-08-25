Інформатори ЦРУ в Росії перестали виходити на зв'язок - ЗМІ

Інформатори ЦРУ в Росії замовкли, імовірно, внаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Москви.

Джерела Центрального розвідувального управління США в Росії перестали виходити на зв'язок перед виборами у Конгрес, які пройдуть у листопаді цього року.

Як повідомляє The New York Times, в ЦРУ не вірять, що джерела були скомпрометовані або вбиті, передає УП.

Інформатори ЦРУ в Росії замовкли, ймовірно, унаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Москви.

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Таким чином, розвідка США не має доступу до даних про наміри РФ щодо майбутніх виборів в Америці.

"Унаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою", - розповів газеті ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед цим радник Трампа із нацбезпеки Джон Болтон попередив РФ, що Вашингтон не потерпить втручання у політичні процеси. США, за його словами, готові вдатися до необхідних заходів, щоб цього не допустити.

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією ЗМІ, в посольстві США в Москві виявили російську шпигунку.

Громадянка Росії, найнята Секретною службою Держдепу США, пропрацювала в американському посольстві в Москві більше 10 років. Вона мала доступ до внутрішнього листування та електронної пошти співробітників посольства і тим самим отримувала конфіденційну інформацію.