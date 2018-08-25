До Навального не пускають захисників - прес-секретар

За словами прес-секретаря політика, силовики пояснили це оголошенням плану «Фортеця».

До затриманого 25 серпня в Москві російського опозиційного політика Олексія Навального співробітники поліції не допускають захисників.

Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш на своїй сторінці у Twitter.

«Подали скаргу в управління внутрішніх справ по Південному адміністративному округу (міста Москва – УНІАН.) на те, що у (відділ внутрішніх справ) «Даниловський» не пускають захисників. В управлінні внутрішніх справ по Південному адміністративному округу про жодний план «Фортеця» не знають», – написала речниця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня. у Москві поліцейські затримали опозиційного політика Олексія Навального.