До Навального не пускають захисників - прес-секретар
18:41, 25 серпня 2018Світ
48 0
За словами прес-секретаря політика, силовики пояснили це оголошенням плану «Фортеця».
REUTERS
До затриманого 25 серпня в Москві російського опозиційного політика Олексія Навального співробітники поліції не допускають захисників.
Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш на своїй сторінці у Twitter.
«Подали скаргу в управління внутрішніх справ по Південному адміністративному округу (міста Москва – УНІАН.) на те, що у (відділ внутрішніх справ) «Даниловський» не пускають захисників. В управлінні внутрішніх справ по Південному адміністративному округу про жодний план «Фортеця» не знають», – написала речниця.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня. у Москві поліцейські затримали опозиційного політика Олексія Навального.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter