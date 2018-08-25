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До Навального не пускають захисників - прес-секретар

18:41, 25 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш на своїй сторінці у Twitter.

«Подали скаргу в управління внутрішніх справ по Південному адміністративному округу (міста Москва – УНІАН.) на те, що у (відділ внутрішніх справ) «Даниловський» не пускають захисників. В управлінні внутрішніх справ по Південному адміністративному округу про жодний план «Фортеця» не знають», – написала речниця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня. у Москві поліцейські затримали опозиційного політика Олексія Навального.

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Теги: #Навальний