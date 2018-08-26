У США на честь Маккейна хочуть перейменувати історичну будівлю Сенату

З такою ініціативою виступив лідер демократів в Сенаті.

Лідер меншості в Сенаті США, демократ Чак Шумер анонсував резолюцію щодо перейменування на честь померлого сенатора Джона Маккейна офісу Рассела – найстарішої офісної будівлі Сенату США.

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«Ніщо не подолає втрати сенатора Маккейна, але щоб покоління пам'ятали його, я буду представляти резолюцію щодо перейменування будівлі Рассела на його честь», - цитує заяву Шумеру CNN.

Будівля Рассела названо на честь колишнього сенатора США від штату Джорджія Річарда Бреварда Рассела. Воно було побудовано в 1909 році, наразі там знаходяться офіси кількох десятків сенаторів і функціонують шість парламентських комітетів.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер в США 25 серпня, на 82-році життя. Політик страждав від злоякісної пухлини головного мозку.