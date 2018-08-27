У Колумбії провели антикорупційний референдум

Колумбійці намагаються побороти корупцію за допомогою всенародного референдуму.

Понад 36 мільйонів колумбійців отримали можливість взяти участь у референдумі, направленому на боротьбу з корупцією.

У неділю, 26 серпня, вони проголосували за сім потенційних антикорупційних заходів, повідомляє DW.

Серед них - зниження зарплат членів парламенту, обмеження по часу на роботу на державній посаді, недопуск на держпосади після викриття в корупції, оприлюднення відомостей про податки, доходи та стан депутатів і членів уряду, заміна домашніх арештів для корупціонерів на тюремні терміни і так далі.

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Для того щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна як мінімум 34-відсоткова явка. В цьому випадку всі підтримані виборцями заходи повинні бути перетворені Конгресом у відповідні закони, або введені у вигляді президентського указу протягом року.

Бюджет країни щороку втрачає близько 17 мільярдів доларів через корупційні схеми правлячого класу, що еквівалентно 5,3 відсотка ВВП. Нинішня зарплата колумбійського конгресмена - більше 10 500 доларів в місяць, в той час як мінімальна зарплата в країні - приблизно 260 доларів. Якщо ініціативу щодо зниження депутатської зарплати підтримають більшість учасників референдуму, то кожен член Конгресу буде отримувати не більше 25 мінімальних зарплат.