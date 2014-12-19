У Мадриді авто з газовими балонами врізалося в будівлю штаб-квартири Народної партії (фото, відео)

З ранку поліція заблокувала центр Мадрида: в будівлю штаб-квартири правлячої в Іспанії Народної партії врізався автомобіль з газовими балонами. Про постраждалих не повідомляється. Пошук вибухових речовин і вибухових пристроїв в районі інциденту результатів не дав, повідомляє Euronews.

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За попередніми даними, на такий крок відчаю зважився колишній глава однієї з компаній, яка зазнала краху в результаті економічної кризи. Самого екс-бізнесмена, як повідомляється, було заарештовано поліцією.

Ситуація в Іспанії в останні роки призвела до розорення багатьох підприємств і кризи в сфері нерухомості. Реформи, що проводяться консерваторами, викликають обурення великої частини населення через посилення заходів бюджетної економії. Рівень безробіття в країні залишається одним з найвищих в Євросоюзі - 27%. За даними на грудень, держборг Іспанії перевищив 1 трлн євро і майже зрівнявся з ВВП країни.