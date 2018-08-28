У ЄС заборонили використання галогенових ламп

Мешканцям ЄС пропонують перейти на світлодіодні (LED) лампи.

Європейський Союз забороняє використання галогенових ламп.

Заборона, яку запроваджують в рамках політики енергозбереження, почне діяти з 1 вересня, повідомляє The Guardian.

Мешканцям ЄС пропонують перейти на світлодіодні (LED) лампи. Вони споживають уп’ятеро менше електрики, ніж галогенові лампи, і їхній термін експлуатації значно довший (10-15 років проти двох).

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Відмова від використання галогенних ламп дозволить запобігти 15 млн тонн вуглецевих викидів у рік.

Згідно з дослідженнями, галогенові лампи дешевші при купівлі, але витрати на електроенергію при їхньому використанні вищі, ніж у випадку зі світлодіодними.

У компанії Philips підрахували, що європейські споживачі зекономлять понад 124 євро на рік за умови переходу на світлодіодні лампи.