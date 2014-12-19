Європейський суд визнав, що ожиріння може вважатися інвалідністю

Європейський суд - вищий орган судової влади Євросоюзу - постановив, що ожиріння може в певних обставинах бути визнано підставою для присвоєння інвалідності, повідомляє BBC.

Таке рішення було прийнято в ході розгляду позову дитячого вихователя з Данії, який стверджував, що був звільнений через свою надмірну вагу.

Суд постановив, що в тих випадках, коли ожиріння може перешкоджати "повному і найбільш ефективному" виконанню робочих обов'язків, воно може визнаватися підставою для визнання людини інвалідом.

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Рішення Європейського суду є обов'язковими для виконання всіма країнами Євросоюзу.

Суд також постановив, що огрядність сама по собі не є інвалідністю, але якщо вона призводить до довгострокової нездатності здійснювати ті або інші дії, то в таких випадках мають вступати в силу положення про захист прав інвалідів.

Підставою для прийняття цього рішення стала справа Карстена Калтофта, який важить близько 160 кг. Він подав позов проти свого роботодавця, адміністрацію округу Біллунд в Данії, де він працював вихователем, доглядаючи за дітьми у відсутності батьків. Калтофт звинуватив уряд у дискримінації через своє звільнення чотири роки тому.

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Рішення європейського суду означає, що тепер роботодавці будуть зобов'язані враховувати індивідуальні інтереси людей, які страждають від надмірної ваги, наприклад, надаючи їм спеціальні меблі або спеціальні місця для стоянки іхніх автомашин, а також захищати їх від образ.

Але будуть і більш серйозні наслідки цього рішення. Магазини, кінотеатри та ресторани повинні будуть тепер передбачати різні заходи для полегшення життя своїх огрядних відвідувачів.

Ключовим поняттям в даному випадку є формулювання "в розумних межах". Наприклад, суд може визнати, що футбольний клуб Прем'єр-ліги має можливості створити на своєму стадіоні спеціальні місця для огрядних глядачів, а менший клуб такими можливостями не володіє.