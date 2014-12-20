У Берліні люди в масках напали на торговий центр, 15 осіб отруїлися газом (фоторепортаж)

У Берліні невідомі в суботу здійснили збройний напад на відомий торговий центр KaDeWe.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Tagesspiegel.

За попередньою інформацією, четверо невідомих у масках проникли в будівлю KaDeWe через один з бічних входів, розпорошивши при цьому сльозогінний або перцевий газ, яким отруїлися 15 осіб.

Постраждалим була надана допомога на місці, госпіталізація не знадобилася. Відвідувачі та працівники торгового центру евакуйовані.

Напад тривав всього кілька хвилин. Зловмисники зникли з місця події на автомобілі.

Що вдалося вкрасти нападникам, поки не повідомляється. За даними преси, метою зловмисників міг бути ювелірний магазин Tiffany & Co.

Торговий центр KaDeWe відкрився ще в 1907 році і вважається найфешенебельнішим універмагом Берліна.