Іран пригрозив виходом із ядерної угоди

Тегеран відмовляється вести переговори з Вашингтоном про новий договір щодо іранської ядерної програми.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї погрожує оголосити про вихід своєї країни з багатосторонньої міжнародної угоди про іранську ядерну програму в разі, якщо ці домовленості перестануть відповідати інтересам Тегерана.

Заява Хаменеї опублікована 29 серпня на його сайті, повідомляє "Радіо свобода".

Хаменеї, зокрема, заявив, що «ядерна угода – це засіб, а не мета». Духовний лідер закликав іранських політиків перестати сподіватися, що Європа допоможе врятувати цю угоду.

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Хаменеї попередив, що Тегеран відмовляється вести переговори з Вашингтоном про новий договір щодо іранської ядерної програми.

Раніше цього тижня посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Іран може здобути ядерну зброю, якщо не буде відрізаний від фінансування. У травні цього року Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном і поетапне відновлення санкцій проти цієї країни.

Натомість Євросоюз підтримав договір з Іраном і заявив про розробку заходів, які дозволять ухилитися від дотримання односторонніх санкцій США. Попри це, деякі європейські компанії вирішили згорнути бізнес з Іраном через загрозу американських санкцій.