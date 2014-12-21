Німецькі фірми в Росії готуються до звільнень

За словами глави відділу зовнішньоекономічних зв'язків DIHK Фолькера Трайера, криза в російській економіці все сильніше гальмує бізнес німецьких компаній. Як пише газета Bild am Sonntag, майже кожної третьої німецької компанії, що працює в Росії, доведеться скорочувати співробітників, якщо економічна ситуація в цій країні найближчим часом не покращиться, повідомляє Росбалт.

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Трайер послався на результати опитування німецької зовнішньоторговельної палати у Росії, проведеного серед 300 німецьких фірм. Згідно з цими даними, 36% компаній припускають, що їм доведеться анулювати проекти, а кожна восьма німецька компанія, що працює в Росії, розглядає варіант виходу з цієї країни.