ЗМІ: Аукціонний дім Christies у Лондоні пограбували на 1,5 млн доларів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Daily Mail.

Пограбування, про яке стало відомо сьогодні, було скоєно в ніч на 7 грудня, повідомляють джерела. Поліція веде розслідування, однак поки злочинці не знайдені. Злодіїв зафіксували камери спостереження, але поліція не змогла їх ідентифікувати.

Коштовності і предмети антикваріату, за даними джерел, можуть оцінюватися в суму від кількох сотень тисяч фунтів стерлінгів до одного мільйона фунтів.

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Christies, заснований в 1766 році в Лондоні, - один з провідних світових аукціонних будинків. В минулому році його торги принесли 2,7 мільярда фунтів стерлінгів. Предмети Фаберже досить часто присутні у числі лотів "російських торгів", що проводяться два рази на рік. У 2007 році годинник у вигляді яйця цієї фірми, виготовлені для сім'ї Ротшильдів, пішов з молотка за рекордні 8,9 мільйонів фунтів стерлінгів.