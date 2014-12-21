Путін відчуває себе скривдженим через те, що вплив РФ у світі падає - екс-глава ЄК

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, передає Європейська правда.

За словами Баррозу, Євросоюз веде правильну політику щодо санкцій проти РФ.

"Я пишаюся тим, що ЄС одноголосно виступає з цього питання", - заявив він.

При цьому екс-глава Єврокомісії висловив упевненість, що світу потрібно готуватися до затяжної кризи з Росією - сторони навряд чи найближчим часом прийдуть до консенсусу з питання про території Криму.

У зв'язку з цим він зазначає, що ЄС зобов'язаний залишати відкритими канали з Росією для вирішення конфлікту на сході України.

"Тут важлива позиція Ангели Меркель, яка примножила авторитет і повагу Німеччини в усьому світі",- уточнює Баррозу.

Крім того, екс-президент ЄК нагадує, що РФ завжди була в курсі переговорів України і ЄС.

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"У 2012 році Путін неодноразово говорив мені, що не буде чинити перешкод членства України в ЄС. Хоча я постійно говорив і Ющенку, і Януковичу, і Тимошенко, і нинішньому президенту Порошенко - ми ще не дозріли", сказав Баррозу.

"Протягом п'яти років переговорів (про підписання Договору про Асоціацію - ЄП) уряд Росії отримував детальну інформацію. Путін також був повною мірою інформований. Але сьогодні він каже, що був здивований і що це не так",- уточнює колишні очільник Єврокомісії..

Баррозу заявляє, що дуже засмучений тим, що РФ втрачає шанси на модернізацію.

"Путін розуміє, що вплив Росії у світі падає і відчуває себе скривдженим. Колись Росія була однією з двох наддержав. Сьогодні це вже не має значення. Ясно одне - за спиною Росії знаходиться Китай, що має куди більшу економічну міць. Китай - це справжня сила і він стає сильнішим, тоді як економіка Росії, основою якої є нафта і газ, стане слабшою, якщо нічого не робити".