Пограбовано лондонський аукціонний будинок Christie's

22:45, 21 грудня 2014
Світ
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У Лондоні пограбували аукціонний будинок Christie's.

inforesist.org

Пограбування в будівлі на Кінг-стріт відбулося 7 грудня, проте інформація про інцидент була засекречена для проведення поліцейського розслідування, пише Українська правда з посиланням на Daily Mail.

Грабіжники винесли з сейфа ювелірні вироби та антикваріат на суму понад $1,5 млн. При цьому викраденими виявилися також предмети роботи Фаберже.

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Відзначається, що зловмисники потрапили на камери спостереження, але їх особи поки не ідентифіковані.

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