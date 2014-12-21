Пограбовано лондонський аукціонний будинок Christie's
22:45, 21 грудня 2014Світ
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У Лондоні пограбували аукціонний будинок Christie's.
Лондонський аукціонний будинок Christie's пограбували на півтора мільйни доларів / inforesist.org
Пограбування в будівлі на Кінг-стріт відбулося 7 грудня, проте інформація про інцидент була засекречена для проведення поліцейського розслідування, пише Українська правда з посиланням на Daily Mail.
Грабіжники винесли з сейфа ювелірні вироби та антикваріат на суму понад $1,5 млн. При цьому викраденими виявилися також предмети роботи Фаберже.
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Відзначається, що зловмисники потрапили на камери спостереження, але їх особи поки не ідентифіковані.
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