Внаслідок нападу на вокзалі в Амстердамі постраждали двоє туристів зі США

Поліція знешкодила порушника, ним, за даними правоохоронців, виявився 19-річний афганець.

Двоє людей, які постраждали через напад чоловіка з ножем на центральному залізничному вокзалі нідерландського Амстердама 31 серпня є громадянами США.

Читайте такожУ Німеччині посадили під арешт росіянина, затриманого за підозрою в плануванні теракту

Про це повідомило американське посольство в Нідерландах, передає радіо Свобода. Дипломати заявили, що співпрацюють з владою Амстердама, «щоб допомогти їм та їхнім родинам».

31 серпня вдень на центральному вокзалі Амстердама чоловік поранив ножем дві людини. Стан їхнього здоров’я оцінюють як тяжкий. Поліція знешкодила порушника, ним, за даними правоохоронців, виявився 19-річний афганець із дозволом на проживання в Німеччині. Влада заявила, що не виключає, що такі його дії могли бути терактом.