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Внаслідок нападу на вокзалі в Амстердамі постраждали двоє туристів зі США

17:15, 01 вересня 2018
Світ
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Влада заявила, що не виключає, що такі його дії могли бути терактом \ dailystormer.com

Двоє людей, які постраждали через напад чоловіка з ножем на центральному залізничному вокзалі нідерландського Амстердама 31 серпня є громадянами США.

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Про це повідомило американське посольство в Нідерландах, передає радіо Свобода. Дипломати заявили, що співпрацюють з владою Амстердама, «щоб допомогти їм та їхнім родинам».

31 серпня вдень на центральному вокзалі Амстердама чоловік поранив ножем дві людини. Стан їхнього здоров’я оцінюють як тяжкий. Поліція знешкодила порушника, ним, за даними правоохоронців, виявився 19-річний афганець із дозволом на проживання в Німеччині. Влада заявила, що не виключає, що такі його дії могли бути терактом.

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Теги: #напад#Амстердам#туристи