В Амстердамі сталася стрілянина, є жертви

Підлітка застрелили на дитячому майданчику.

У п'ятницю, 26 січня, в Амстердамі сталася стрілянина, в результаті одна особа загинула, двоє отримали поранення.

Як передає De Telegraaf, інцидент стався на вулиці Гроте Віттенбургерстраат в центральному районі міста.

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За словами очевидців, загиблий - підліток. Його застрелили на дитячому майданчику. Поліція поки не підтверджує цю інформацію.

Місце події оточили поліцейські. На місці працюють рятувальні служби. Ведуться пошуки злочинців, яких, як вважають, може бути кілька.

За даними поліції, цей інцидент не є терористичною атакою, а, швидше за все, пов'язаний з кримінальною злочинністю.

Голландська газета Het Parool заявляє, що померлий є молодим амстердамців марокканського походження. За даними газети, озброєні люди увірвалися в молодіжний центр і "чітко" шукали підлітка, який відвідував там тренування з кікбоксингу.